SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Poucas horas depois de chegar ao Marrocos, o Flamengo fez a primeira atividade no país-sede do Mundial de Clubes. O clube mudou a programação e fez apenas um trabalho na academia com os jogadores do elenco.

O primeiro treino estava marcado para 12h (de Brasília), no Estádio Prince Moulay El Hassan, em Rabat.

Na manhã desta sexta-feira (3), o clube comunicou que o treinamento seria realizado na estrutura do hotel e sem acesso da imprensa.

O Flamengo fará, portanto, o primeiro treino no estádio neste sábado (4), às 6h (de Brasília), com acesso da imprensa por 15 minutos para o registro de imagens.

O time rubro-negro está hospedado no luxuoso Vichy Célestins SPA Hotel Casablanca, que foi fechado para a delegação rubro-negra.

Neste sábado, o Flamengo conhece o adversário da semifinal. O Wydad Casablanca recebe o Al-Hilal às 11h30 (de Brasília), para definir quem encara os brasileiros na próxima terça-feira, dia 7, em Tânger.