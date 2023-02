SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mario Kempes é um ex-atacante argentino de 68 anos que foi artilheiro e campeão da Copa do Mundo de 1978. Ele é comentarista da ESPN espanhola desde 2004 e estava nesta quinta-feira (2) na equipe de transmissão do duelo entre Real Madrid e Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

Apelidado de 'El Matador', Kempes começou a carreira no Instituto, da Argentina, e defendeu o Rosario Central antes de ser contratado pelo Valencia, em 1976. Ele conquistou três títulos com o clube espanhol: Taça da Espanha, Taça Europa e Supercopa da UEFA, todos na temporada 79/80.

O ídolo argentino retornou para jogar em seu país em 1981 e foi campeão da liga nacional com o River Plate naquele ano. Ele também teve uma segunda passada pelo Valencia e atuou em clubes de menor expressão do futebol austríaco, chileno e polonês.

Antes de pendurar as chuteiras, Kempes fez uma pausa na carreira em 1992 para ter experiência como técnico. Ele foi treinador adjunto do Valencia entre 1993 e 1994.

O ex-atacante voltou a jogar em 1995, mas se aposentou no ano seguinte e iniciou de fato a transição para a comissão técnica. Ele chegou a comandar clubes da Albânia, Venezuela e Bolívia até 2001, data de seu último trabalho como treinador.

De acordo com a plataforma 'O Gol', Kempes marcou 365 gols em 689 jogos disputados na carreira. Pela seleção argentina, ele balançou as redes adversárias 20 vezes em 43 oportunidades ?foram seis tentos na Copa de 1978, sendo dois na final contra a Holanda.

POLÊMICA AO CRITICAR ESTILO DE JOGO DE VINICIUS JR APÓS FALTA

Mario Kempes voltou a ficar em evidência no noticiário internacional devido ao comentário que fez após a entrada violenta que Gabriel Paulista deu em Vinicius Junior. O zagueiro brasileiro do Valencia levou o cartão vermelho direto e criou uma confusão na partida.

Depois do lance, o argentino criticou o estilo de jogo do atacante do Real Madrid. Ele opinou que Vini Jr provoca os adversários e insinuou que entradas violentas são uma consequência.

O QUE FOI DITO

"Eu disse e alguém vai me dar razão. O Vinícius gosta de jogar com o adversário, e vai ter alguém que não vai perdoar. Isso porque o [Gabriel] Paulista pega mais pra baixo. Se pega no joelho, não sei o que poderia ter acontecido", comentou Mario Kempes, durante a transmissão do jogo na ESPN.

Depois da repercussão, Gabriel Paulista se pronunciou pelas redes sociais. O zagueiro brasileiro negou que quisesse machucar seu compatriota e pediu desculpas.

"Aceito a crítica e o cartão vermelho, não estou orgulhoso. Sou um jogador contundente, mas nobre. Respeito o Vinícius e minha intenção nunca foi fazer dano a ele. Estamos sofrendo muito neste grande clube, vivendo uma situação muito difícil e os sentimentos estão à flor da pele. Às vezes é difícil controlar os nervos. Não os controlei e peço desculpas de coração. Desculpa, torcedores. Vamos seguir lutando até o fim para reverter essa situação. Que ninguém duvide da gente", escreveu o zagueiro, no Instagram.