SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo se manifestou após marcar pela primeira vez em jogos oficiais na Arábia Saudita. Pelas redes sociais, o craque português afirmou que está muito feliz pelo feito e exaltou o esforço coletivo do Al Nassr durante a partida.

"Feliz por ter marcado meu primeiro gol no Campeonato Saudita e pelo grande esforço de toda a equipe para conseguir um empate importante em uma partida muito difícil!", escreveu o atacante de 37 anos.

CRISTIANO DESENCANTA APÓS PASSAR DOIS JOGOS EM BRANCO

O primeiro gol oficial de Cristiano pelo Al Nassr saiu nesta sexta-feira (3), no empate por 2 a 2 contra o Al Fateh, pela 15º rodada do Campeonato Saudita. Dê pênalti, o português fez o último tento da partida, já nos acréscimos do segundo tempo, e impediu a derrota de sua equipe.

Cristiano Ronaldo desencantou em sua terceira partida oficial pelo novo clube. Ele estreou oficialmente pelo clube em 22 de fevereiro, na vitória por 1 a 0 contra o Al Ettifaq, e passou em branco também na derrota por 3 a 1 para o Al Ittihad ?ele atuou durante os 90 minutos em ambos os compromissos anteriores.

O Al Nassr está na liderança do torneio, com 34 pontos, empatado com o Al Shabab. A equipe campo na próxima quinta-feira (9), para enfrentar o Al Wehda, pela 16ª rodada do Campeonato Saudita.

O astro português, no entanto, não estava sem balançar as redes desde que chegou na Arábia. Ronaldo foi o autor de dois gols no amistoso contra o PSG, em 19 de janeiro.