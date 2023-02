RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vítor Pereira ficou impressionado com a despedida da torcida com o Flamengo antes do Mundial de Clubes. Na chegada ao Marrocos, o português exaltou o "AeroFla" no Galeão na quinta-feira (2).

"Achei que já tinha visto de tudo, mas, afinal de contas, não tinha. É muito calor humano, muita paixão. É bom sentir esse apoio", disse Pereira à Fifa.

Uma multidão de torcedores se juntou no terminal de cargas do Aeroporto do Galeão para ter o último contato com os jogadores antes do Mundial.

"Sempre emocionante. A gente fica esperando esse momento. Ali no ônibus, pessoal subindo. O ambiente fica todo flamenguista. É muita energia que eles passam. Nos dá ainda mais confiança para chegar nessa competição e buscar o título", afirmou Everton Ribeiro.

O Flamengo chegou ao Marrocos nesta sexta-feira (3) e já fez a primeira atividade no hotel. A estreia na semifinal será na próxima terça-feira, na cidade de Tânger, ainda sem adversário definido.