SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão mundial, o volante Enzo Fernánez estreou diante de um lotado Stanford Bridge, mas o Chelsea ficou no 0 a 0 com o Fulham, nesta sexta-feira (3), em jogo truncado pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

O Chelsea desembolsou 121 milhões de euros (R$ 667,5 milhões) para tirar o argentino do Benfica. O volante se tornou o mais caro da história na sua posição. Enzo herdou a camisa 5 do ítalo-brasileiro Jorginho, que foi para o Arsenal.

O Chelsea é o nono colocado do Inglês, com 30 pontos. O Fulham é o sexto, com 32.

O JOGO

O Fulham apostou em marcação alta, saídas pelos lados e travou Chelsea em casa. O visitante dividiu todas as bolas com os atletas dos Blues, e em qualquer setor do campo, em busca de uma roubada para tentar sair em velocidade. A estratégia atrapalhou a troca de passes do Chelsea, que custou para construir com a bola nos pés.

Em 'jogo dos desarmes', a melhor chance do primeiro tempo foi do Chelsea. A quantidade de roubadas de bola roubou a cena na etapa inicial, dificultando ambas as equipes a chegar com liberdade à meta adversária. Assim, os Blues "pularam" o meio-campo, apostaram em lançamentos, e pararam na trave de Leno.

O Fulham partiu para cima dos donos da casa no início da segunda etapa, e contou com o inspirado português Palhinha para roubar bolas na intermediária e ativar meias e atacantes. Pressionado, os Blues se seguraram atrás e, uma vez com a bola, abusaram nos erros de passe.

O técnico do Chelsea lançou o jovem Fofana aos 31 minutos do segundo tempo, e foi dos pés dele saiu a melhor chance dos Blues na etapa final, mas Ream salvou em cima da linha.