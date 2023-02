SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola traz novidades envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo.

A dupla estrelada do Real Madrid, Karim Benzema e Luka Modric, foram sondados por uma equipe da Arábia Saudita, de acordo com o jornal espanhol 'El Mundo'. Os dois têm contrato com clube merengue até o fim desta temporada e ainda não iniciaram as negociações para a renovação. Apesar disso, ambos os jogadores colocam como prioridade permanecer em Madrid.

O Chelsea enviou a lista de jogadores que disputarão as oitavas da Liga dos Campeões. O regulamento da Uefa permite apenas três trocas para inscrever novos contratados, com isso o técnico Graham Potter optou por inscrever Enzo Fernández, João Félix e Mudryk. Dessa forma, os zagueiros Badiashile, Fofana, o meio-campista Andrey Santos, além do atacantes Aubameyang e Madueke, não foram inscritos.

MAIS DESTAQUES

- Erison foi regularizado no BID e já pode estrear pelo São Paulo. Ele assinou contrato de empréstimo válido até o fim de 2023;

- O atacante Merentiel deixou o Palmeiras para assinar com o Boca Juniors. O jogador chega ao clube argentino por empréstimo até o final desta temporada.