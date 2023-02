SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Lázaro tem dez pontos em 15 disputados neste início de temporada pelo Corinthians, o que o coloca em uma situação melhor do que Vítor Pereira e Sylvinho.

O aproveitamento de 66,6% é o melhor de um técnico efetivo do Corinthians desde Carille, em 2017. Nestes seis anos, o que esteve mais perto do início de Lázaro foi Vagner Mancini (60%). Seis antecessores começaram pior, incluindo Vítor Pereira (46,6%) e Sylvinho (33,3%).

O Corinthians de Lázaro tem três vitórias e um empate neste ano. Ganhou de Água Santa, Guarani e São Paulo, empatou com a Inter de Limeira e só perdeu na estreia, para o Red Bull Bragantino. O time tem o segundo melhor ataque (7 gols marcados) e a segunda melhor defesa do Paulistão (3 gols sofridos).

O início de VP teve duas derrotas em clássicos, para São Paulo e Palmeiras. Ele assumiu o time em março de 2022, já na reta final da primeira fase do Paulistão de 2022. Além dos clássicos, teve uma goleada por 5 a 0 sobre a Ponte Preta, uma vitória sobre o Novorizontino e outra, já pelas quartas de final do Estadual, nos pênaltis contra o Guarani. O Corinthians acabou eliminado na fase seguinte, para o São Paulo.

No ano anterior, Sylvinho só ganhou um dos cinco primeiros jogos. Ele estreou na primeira rodada do Brasileirão, em 30 de maio. Enfrentou o Atlético-GO três vezes, perdeu duas e empatou uma, com direito à eliminação da Copa do Brasil. Ainda teve empate por 1 a 1 com o Palmeiras e a única vitória da sequência, sobre o América-MG.

Antes disso, foram quatro anos de inícios piores do que o de Lázaro. Em 2018, Osmar Loss somou três derrotas e 26,6% de aproveitamento; e Carille voltou ao clube começando com 46,6% em 2019. No ano seguinte, Tiago Nunes também começou com 46,6% em sequência que terminou com derrota para o Guaraní (PAR). Meses depois Mancini assumiu no meio do Brasileirão e conseguiu três vitórias (60%).

Em 2017, Carille inaugurou sua carreira de técnico com 80% de aproveitamento, ou seja, quatro vitórias em cinco jogos. Naquele ano o Corinthians foi campeão paulista e brasileiro com o treinador recém-efetivado.

O Corinthians lidera o grupo C do Paulistão atual com dez pontos, dois a mais do que o São Bento, e volta a campo às 18h30 (de Brasília) deste domingo (5). O jogo contra o Botafogo-SP vale pela sexta rodada.

É um momento ainda de adquirir o melhor condicionamento físico. Pela primeira vez agora temos uma semana para trabalhar bem e acrescentar novas ideias, mas o time já vem conseguindo evoluir mesmo com pouco treino e muita conversa. É o ponto em que estamos na temporada."

Fernando Lázaro, em entrevista após a vitória sobre o São Paulo, no domingo (29)