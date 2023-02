SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sob protestos da torcida, o Everton surpreendeu e venceu o líder Arsenal por 1 a 0, neste sábado (4), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.

O único gol da partida foi marcado por Tarkowski. O resultado representa uma quebra de invencibilidade do Arsenal, que estava sem perder há treze jogos. Por outro lado, o Everton não vencia há 105 dias.

Destaque para a estreia com vitória do novo treinador do Everton, Sean Dyche. Contratado recentemente junto ao Chelsea, o meia brasileiro naturalizado italiano Jorginho fez sua estreia pelo Arsenal saindo do banco de reservas. Outro brasileiro, o atacante Gabriel Martinelli não teve boa atuação e foi substituído no início da segunda etapa.

O Arsenal volta a campo no próximo sábado (11) para enfrentar o Brentford. Já o Everton encara o Liverpool somente na outra segunda-feira (13). Ambos os confrontos são válidos pela Premier League.

Nos arredores do Goodison Park, torcedores do Everton levaram vários cartazes repudiando a diretoria do clube. Até mesmo um avião sobrevoou o estádio carregando um brazão com a mensagem "o clube mais mal administrado da liga".

O JOGO

A partida começou bastante movimentada no Goodison Park. O Everton, que não se sentiu acuado enfrentando o líder do campeonato, levou mais perigo.

Ramsdale conseguiu salvar o Arsenal em uma oportunidade, e Calvert-Lewin e Doucouré perderam boas chances de abrir o placar para os mandantes.

Do lado londrino, Saka fez boa finalização de primeira após receber cruzamento, mas o zagueiro Coady salvou em cima da linha.

No segundo tempo a pressão continuou dos dois lados, mas o Everton manteve a boa atuação da primeira etapa. De tanto forçar bolas aéreas, o primeiro gol saiu logo aos 15 minutos com Tarkowski, de cabeça.

Confiante no jogo, o Everton passou a dominar ainda mais o Arsenal após o gol.

Em tentativas de empate, Trossard e Zinchenko tiveram, ao todo, quatro boas chances na segunda etapa com finalizações perigosas.

Estádio: Goodison Park, em Liverpool - Inglaterra

Árbitro: David Coote

Cartões amarelos: Mykolenko, Onana, Pickford e Maupay (EVE); Zinchenko (ARS)

Gol: Tarkowski, aos 15min do 2º tempo

EVERTON

Pickford; S. Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Gana Gueye, A. Onana, Doucouré; D. McNeil, Iwobi e Calvert-Lewin (Maupay). T.: Sean Dyche

ARSENAL

Ramsdale; B. White (Tomiyasu), Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Thomas Partey (Jorginho), Xhaka, Odegaard (Fabio Vieira); Saka, G. Martinelli (Trossard) e Nketiah. T.: Mikel Arteta