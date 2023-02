SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Mallorca venceu o Real Madrid por 1 a 0 na manhã deste domingo (5), no estádio Iberostar, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi marcado por Nacho, que cabeceou para o próprio gol. A derrota antecede a estreia do Real Madrid no Mundial de Clubes.

No primeiro tempo, o Real Madrid foi pego de surpresa com um gol contra de Nacho logo no início do jogo e, depois, sentiu dificuldades para superar a defesa bem organizada do Mallorca.

Na segunda etapa, o time de Carlo Ancelotti teve a chance de empatar com um pênalti, mas viu Asensio parar no goleiro do Mallorca.

O Real Madrid foi a campo cheio de desfalques por lesões e jogadores poupados: Mendy, Lucas Vazquéz, Militão, Benzema e Hazard. Além disso, no aquecimento antes de a bola rolar, o goleiro Courtois sentiu uma lesão e ficou fora.

Mesmo com uma postura mais defensiva, o Mallorca foi quem abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Dani Rodriguez cruzou para a área do Real, Nacho subiu para marcar Muriqi e acabou tocando na bola, encobrindo Lunin e balançando as redes.

Apesar da maior posse de bola, o Real teve problemas para superar a defesa do Mallorca, construída em uma linha de cinco.

Aos 12 minutos do segundo tempo, Vinicius Júnior sofreu um pênalti. Asensio foi para a cobrança e o goleiro Rajkovic defendeu para tristeza do Real Madrid.

Impacientes com o placar desfavorável, os jogadores do Real Madrid entraram firmes em algumas jogadas. O árbitro não poupou e distribuiu cartões amarelos.

Até o início do primeiro tempo, três jogadores do Real receberam a punição: Vinicius Júnior, Dani Ceballos, Frederico Valver. Ao todo, o merengue recebeu cinco amarelos e o Mallorca quatro.

O Real Madrid volta a campo na quarta-feira (8), para jogar contra o Al Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe de Ancelotti retorna na próxima quarta-feira, 15 de fevereiro, para receber o Elche às 17h (de Brasília).

Já o Mallorca visita o Sevilla no sábado (11), às 14h30 (de Brasília), também pelo Espanhol.