SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho voltou a entrar em campo no sábado (4) para disputar o "Jogo dos Famosos", em Limeira. O ídolo brasileiro, hoje com 42 anos, balançou as redes duas vezes no amistoso festivo, embora sua equipe tenha perdido por 8 a 6.

Além de Ronaldinho, mais ex-jogadores estiveram na partida: Marcelinho Carioca, Vampeta, Amaral, Aloísio Chulapa, Zenon, André Cruz, entre outros. Celebridades como o cantor Dynho Alves e o humorista Pedro Manso também marcaram presença no evento.

Logo no primeiro minuto, Ronaldinho fez o primeiro gol da partida. Ao ser lançado na grande área por Marcelinho Carioca, o ex-Barcelona esbanjou categoria para encobrir o goleiro.

O outro gol também foi uma pintura. Aos 10 minutos da segunda etapa, após receber passe na entrada da área, Ronaldinho fintou o zagueiro adversário e fuzilou no ângulo.

Crianças entraram no campo para comemorar o segundo gol feito pelo "Bruxo" no Limeirão.

Evento

A edição de 2023 do "Jogo dos Famosos" foi idealizada pela empresa Braiscompany e patrocinada pela Impacto Prime. O jogo foi disputado entre a Seleção Ronaldinho Gaúcho e a Seleção Braiscompany.

Teve casa cheia. Mais de oito mil pessoas acompanharam o evento beneficente no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira.

Além do valor dos ingressos (que variava entre R$ 30,00 e R$ 120,00) era necessário que cada pessoa levasse 1kg de alimento não perecível ? que serão doados para uma instituição de caridade. Parte da renda foi destinada ao Fundo Muncipal de Limeira.

Ronaldo Gaúcho

Revelado no final dos anos 90 pelo Grêmio, é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ídolo do Barcelona e na seleção brasileira, teve ainda passagens de destaque por PSG, Milan, Flamengo e Atlético-MG.

Ronaldinho encerrou a sua carreira no Fluminense, em 2016.

Ao todo, teve mais de 20 títulos conquistados, entre os principais estão Liga dos Campeões, Libertadores e Copa do Mundo. Também foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo (2004 e 2005) e mais de 300 gols marcados.