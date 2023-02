MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo sufocou o Boavista do início ao fim e goleou a equipe de Saquarema por 4 a 0, neste domingo (5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca com direito a homenagens e gol de camisa 7, imortalizada pelo ex-jogador que dá nome ao estádio. Tiquinho, Victor Sá e Patrick de Paula marcaram os gols.

Com o resultado, o Glorioso deixa bem encaminhada sua classificação para a fase semifinal do estadual e, com 13 pontos somados e na 2ª colocação, encosta no líder Flamengo que tem um ponto a mais. O Boavista, com 2, permanece na lanterna.

O Botafogo joga no próximo sábado (11) contra o Bangu pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Pela mesma competição, o Boavista encara o Audax Rio, no dia seguinte.

Depois de abrir o placar logo aos 3 minutos, o Botafogo seguiu colocando pressão forte na saída de bola do Boavista, que apresentou um sistema defensivo frágil.

O time de Luis Castro rodou bem a bola pelas laterais para manter a posse, sempre pressionando as saídas de bola e aproveitando as falhas defensivas.

O Boavista não conseguiu se defender das trocas de passes de Tiquinho, Victor Sá e Lucas Piazon.

Matheus Alessandro foi o único homem avançado durante boa parte do jogo, o que dificultou para o Boavista criar jogadas de perigo. A entrada do também atacante Carlos Daniel não ajudou muito.

Antes da bola rolar, o Botafogo homenageou o Anjo das Pernas Tortas com Maria Cecília e Henrique, filha e neto de Mané.

Gols

Demorou apenas três minutos de jogo para Tiquinho aproveitar falha de Ryan Guilherme, invadir a área e chutar forte para abrir o placar.

De novo Tiquinho, o atacante marcou seu segundo gol aos 20 minutos após receber passe nas costas da defesa pela direita, dominar no peito e bater na saída do goleiro.

Gabriel Pires quase amplia para o Glorioso aos 41. Depois de passar por três, foi travado na hora de empurrar a bola para o gol.

Victor Sá aumentou o placar aos 43 do primeiro tempo o camisa 7 aproveitou cobrança de escanteio de Marçal e mais uma falha do goleiro Fernando para mandar de primeira no gol.

A melhor chance do Boavista na partida saiu de bola parada aos 4 do segundo tempo na cobrança de escanteio de Peu que levantou a bola na área e Kevem cabeceou na trave.

O quarto gol que daria a vice-liderança ao Glorioso não valeu. Aos 16 do segundo tempo, Victor Sá mandou para Gabriel, que tocou para Tiquinho, que devolveu de primeira para Victor Sá colocar a bola no fundo da rede, mas estava impedido.

Patrick de Paula entrou e com nove minutos em campo marcou após receber cruzamento de Tiquinho aos 25 e bater de primeira, com estilo, no canto direito do goleiro Fernando.

*

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 0 X 4 BOTAFOGO

Competição: 7ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 05 de fevereiro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Árbitro: Matheus Carneiro Torres

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Wallace Muller Barros Santos

Quarto árbitro: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: Rafael (BOT)

Gols: Tiquinho Soares (BOT), aos 3 e aos 20 minutos do primeiro tempo; Victor Sá (BOT), aos 43 minutos do primeiro tempo e Patrick de Paula (BOT), aos 24 minutos do segundo tempo.

BOAVISTA

Fernando, Kevem, Diogo Rangel (Berê), Elivelton, Jairo, Israel (Lucas Lucena), Ryan Guilherme, Peu, Marquinhos (Ramon), Wandinho (Carlos Daniel) e Matheus Alessandro. Técnico: Leandrão.

BOTAFOGO

Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal, Tchê Tchê, Marlon Freitas (Patrick de Paula), Gabriel Pires (JP Galvão), Luas Piazon (Gustavo Sauer), Victor Sá (Luis Henrique), Tiquinho Soares (Matheus Nascimento). Técnico: Luís Castro.