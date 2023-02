SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Só valeu golaço na Neo Química Arena, e o Corinthians venceu o Botafogo-SP por 2 a 0. O jogo deste domingo (5) foi válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Róger Guedes e Adson marcaram.

O Alvinegro não sentiu falta de Yuri Alberto e resolveu em 6 minutos. Com ataque formado por Róger Guedes, Romero e Adson, o time viu os dois pontas balançarem as redes ainda no primeiro tempo.

Renato Augusto teve uma atuação inspirada, especialmente no primeiro gol. O camisa 8 brilhou em jogada que culminou no gol de Guedes e foi o maestro alvinegro no triunfo em casa. Ele deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Paulinho, que recupera o ritmo após lesão no joelho.

Líder isolado do Grupo B. Time de Fernando Lázaro chegou a 13 pontos, quatro a mais do que o vice-líder São Bento. Já o Botafogo-SP é o vice do Grupo A, com oito.

JOGO

Sem Yuri Alberto, Romero assume a nove. O técnico Fernado Lázaro escalou o paraguaio no centro do ataque, com Róger Guedes pela esquerda e Adson pela direita. O trio, porém, se revezou no setor no decorrer da partida.

Cássio salva atrás, e Róger Guedes não perdoa na frente. O Corinthians controlou o primeiro tempo, mas viu seu goleiro fazer uma linda defesa em chute de fora da área. No ataque, o Alvinegro encontrou espaços especialmente pelas pontas, e o camisa 10 anotou o dele.

Uma pintura de Adson. O Corinthians pressionou a saída de bola do Botafogo-SP e o camisa 28 aproveitou uma roubada para finalizar próximo à linha da grande área e ampliar o marcador.

Botafogo vai para cima, e clima esquenta. O time do interior paulista subiu a marcação e buscou a velocidade para tentar encostar no placar, mas pouco ameaçou Cássio. Mesmo assim, a temperatura subiu na Neo Química, especialmente após Gil chutar a bola para a lateral e acertar Salatiel. O lance gerou um bate-boca generalizado, e se passaram alguns minutos até Edna conseguir reiniciar a partida.

Corinthians administra, e Paulinho reencontra a Arena. Com uma vantagem confortável, o Alvinegro tentou contra-ataques para ampliar o marcador, e não encontrou resistência para entrar na área e finalizar contra a meta de Matheus Albino. O Botafogo, porém, se segurou. Além disso, o meio-campista Paulinho fez seu primeiro jogo em casa desde a lesão no joelho, em maio de 2022.

*

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 BOTAFOGO-SP

Competição: sexta rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 5 de fevereiro de 2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Público: 41.804 pessoas

Renda: R$ 2.565.307,50

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Ines Back e Vladimir Nunes da Silva

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Guilherme Mantuan (Botafogo-SP); Fagner (Corinthians)

Gols: Róger Guedes (Corinthians), aos 30 minutos do primeiro tempo; e Adson (Corinthians) aos 36 minutos do primeiro tempo.

CORINTHIANS

Cássio; Fágner (Rafael Ramos), Gil, Bruno Méndez, Fábio Santos; Roni, Guiliano (Fausto Vera), Renato Augusto (Paulinho); Adson (Júnior Moraes),Romero (Matheus Araújo), Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

BOTAFOGO-SP

Matheus: Thassio, Lucas Dias (Gustavo Henrique), Marcel (Guilherme Madruga); Diogo Silva, Jean Victor, Guilherme Mantuan, Felipe Soutto (Marcos Júnior); Salatiel, Osman (Gustavo Xuxa), Robinho (Edson Carioca). Técnico: Paulo Baier.