RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo completou 38 anos neste domingo (5) e celebrou em Ryadh, na Arábia Saudita, país onde vive desde a transferência para o Al-Nassr. Nas redes sociais, ele publicou registros ao lado de familiares e amigos.

Nas fotos, é possível ver Georgina Rodríguez, esposa do jogador, e o filho mais velho Cristiano Júnior.

Um dos presentes à celebração foi José Semedo, português com quem também atuou pelo Sporting e é um de seus melhores amigos.

Também pode-se ver Miguel Paixão, que foi companheiro dos dois na base do Sporting, e Ricardo Regufe, amigo de longa data e que intermediou a recente ida do astro ao clube saudita.

Os quatro são amigos de longa data e, praticamente, inseparáveis, como contou matéria publicada pelo UOL em março de 2018.

"Obrigado a todos por todas as mensagens de aniversário. Grato por ter passado o dia com minha família e amigos", publicou ele na legenda.

O dia também é aniversário de outros dois grandes nomes do futebol mundial: o brasileiro Neymar, atualmente no PSG, da França, e do argentino Tevez, que atuou em grandes clubes e, recentemente, teve uma passagem como treinador do Rosario Central.