RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Malatyaspor, Yilmaz Vural, confirmou a morte do goleiro Eyüp Türkaslan, de 28 anos, na manhã desta segunda-feira (6). Ele foi encontrado em escombros e é uma das mais de 2 mil vítimas confirmadas após um terremoto devastar a Turquia e a Síria.

"Dei à equipe dois dias de folga após o jogo. Muitos jogadores não estavam em Malatya. Apenas o nosso segundo goleiro, Ahmet Eyüp Türkaslan, estava lá. Eles salvaram a mulher dele. Estou arrasado", disse o treinador.

O clube atua em Malatya, a mais de 200 quilômetros de Gaziantep, epicentro do tremor na Turquia, mas o goleiro estava com a esposa na cidade, em dia de folga.

Outros jogadores podem estar entre as vítimas. As equipes de busca tentam localizar ainda o ex-Chelsea Christian Atsu e Onur Ergün, do Hantayspor. O diretor de futebol do clube, Taner Savut, e o intérprete, Emre, também estariam entre as ruínas.

Willian Arão, ex-Flamengo, também relatou companheiros entre os soterrados.

O QUE ACONTECEU

A Turquia foi atingida por um terremoto de 7,8 de magnitude. Até o momento, mais 2.000 mortes foram confirmadas no território turco e na Síria.

Ao menos 2.834 prédios ficaram destruídos e buscas por vítimas soterradas continuam.

Já na Síria são pelo menos 783 mortos, segundo a agência oficial Sana e socorristas em regiões rebeldes.

A maior parte dos mortos está nas cidades de Aleppo, Hama, Latakia e Tartus, muito atingidas pela guerra no país, que começou em 2011.

O Campeonato Turco anunciou o adiamento de jogos marcados para esta segunda-feira, incluindo partida entre Fenerbahce e Konyaspor.