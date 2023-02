SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O goleiro turco Eyüp Türkaslan, 28, está entre os mais de 3.000 mortos no terremoto registrado na Turquia na madrugada desta segunda-feira (6) ?conta que inclui as vítimas na Síria, que também sentiu o abalo.

O técnico do Malatyasport, Yilmaz Vural, confirmou que o jogador ficou soterrado no edifício em que morava, na cidade de Malatya, a 1.100 quilômetros de Istambul.

"Nós tivemos dois das de folga depois do último jogo. Muitos jogadores não estavam em Malatya, apenas Türkaslan ficou. Conseguiram salvar apenas a mulher dele. Estou arrasado", afirmou o treinador.

Quatro jogadores do Hatayspor estão desaparecidos, e as forças de resgate vasculham os escombros do prédio onde residiam, em Hatay (1.090 km de Istambul) à procura de sobreviventes.

Entre os desaparecidos está o atacante ganês Christian Atsu, 31, que passou por Porto, Chelsea e Newcastle. Também não há notícias do atacante cabo-verdiano Zé Luís, 32, do meia português Bruno Ribeiro, 38, e do volante turco Onur Ergün, 30.

São procurados ainda o diretor esportivo Taner Savut e pelo tradutor Emre Aslan, outros que trabalham no Hatayspor.

A equipe de vôlei feminino de Hatay tem 14 jogadoras desaparecidas, e as buscas estão em andamento.

A região central da Turquia foi atingida na madrugada desta segunda-feira (6) por um terremoto que atingiu 7,8 na escala Richter. Segundo relatos da imprensa turca, o tremor durou um minuto e meio. Depois desse, aconteceram outros 40 de menor intensidade. Há milhares de mortos e desaparecidos também na Síria, que sentiu o impacto.

Por causa da tragédia, o governo turco determinou a paralisação de todas as competições esportivas. Os clubes de futebol do país abriram seus estádios para arrecadar doações.