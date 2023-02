SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar voltou a treinar com o restante do elenco do PSG.

O jogador comemorou ao fazer seu primeiro treino com o grupo depois de completar 31 anos, neste domingo (5).

"Primeiro treino com 31", escreveu no Instagram.

Neymar perdeu os últimos dois jogos do PSG com problemas musculares na coxa.

No primeiro, o PSG venceu o Montpellier por 3 a 1. No segundo, bateu o Tolouse por 2 a 1, ambos pelo Campeonato Francês.

O time de Paris encara o Olympique de Marselha na quarta-feira (8), em clássico pelas oitavas de final da Copa da França.