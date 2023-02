SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As diretorias de Palmeiras e São Paulo emitiram uma nota conjunta celebrando a parceria pela utilização do Morumbi e abordaram o fim da torcida única no estado, vigente desde 2016. O clube alviverde venceu o Santos por 3 a 1 no último sábado (4), no estádio são-paulino.

Os clubes destacaram que o "saldo positivo do evento" contribui para o debate pelo retorno da presença de duas torcidas nos clássicos paulistas. Foram 49.241 presentes no dérbi do último final de semana.

Palmeiras e São Paulo também informaram que foi realizada uma vistoria "extensiva" em toda a área do Morumbi e que não foram constatados danos significativos nas dependências do estádio. Representantes técnicos de ambas as equipes participaram da atividade.

"A rivalidade deve se restringir ao campo de jogo. Fora dele, os clubes têm interesses em comum e precisam trabalhar coletivamente em busca de melhorias para a indústria do futebol. Se quisermos transformar o futebol brasileiro em um produto mais atraente para todos, a civilidade e o respeito devem prevalecer. Agradeço à diretoria do São Paulo, pela forma como fomos recebidos no Morumbi, e à torcida palmeirense, pelo comportamento exemplar demonstrado na casa de um rival", afirmou Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

"O futebol paulista sai vitorioso após este fim de semana. São Paulo e Palmeiras mostram que é possível a convivência pacífica entre rivais históricos, deixando a disputa acirrada apenas para dentro de campo nos jogos entre os times. Queremos que este momento seja um marco para o futebol paulista. Entendemos também que o esporte deve ser visto como entretenimento e lazer. Vamos seguir trabalhando pelo bem do futebol brasileiro e para fortalecer os clubes", ressaltou Julio Casares, presidente do São Paulo.