SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O mercado da bola traz novidades envolvendo os principais clubes do Brasil e do mundo.

LUCAS MOURA BUSCA NOVO DESTINO NA EUROPA

O ex-atacante do São Paulo está de saída do Tottenham e despertou o interesse de clubes de Inglaterra, Itália e França para a próxima temporada. O clube tricolor paulista está distante na disputa pelo jogador de 30 anos por enquanto, mas acompanha o desenrolar das negociações.

SANTOS BUSCA REFORÇOS ESTRANGEIROS

Vivendo situação delicada neste começo de temporada, o Alvinegro praiano está negociando a contratação de dois jogadores: o volante chinelo Chales Aránguiz, e o meia-atacante colombiano Daniel Ruiz. O prazo de inscrições para o Campeonato Paulista termina na sexta (10).

FUTURO DE MESSI EM JOGO

O próximo passo do craque argentino de 35 anos tem tudo para ser o tema da próxima grande novela do futebol internacional. Messi anos tem contrato válido com o PSG até o final de junho e tem uma proposta de renovação na mesa, mas o Barcelona, o Inter Miami e o futebol da Arábia Saudita aparecem como destinos alternativos.

ABEL FERREIRA PROCURADO

O técnico do Palmeiras foi abordado recentemente pelo Valencia, da Espanha, que busca um substituto após a saída de Gattuso. No entanto, a negociação não avançou porque o português de 44 anos reforçou seu desejo de cumprir o contrato com o Palmeiras, válido até o final de dezembro de 2024.

MAIS DESTAQUES

- O Vasco tenta o empréstimo do volante uruguaio Gabriel Neves, do São Paulo.

- O Zenit, da Rússia, definiu o preço para negociar o brasileiro Malcom, sondado pelo PSG: R$ 165 milhões.