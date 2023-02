TÂNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - Nada de retranca. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (6), o técnico argentino Ramón Díaz, do Al-Hilal, prometeu uma equipe ofensiva contra o Flamengo nesta terça-feira (7), na semifinal do Mundial de Clubes, em Tânger, no Marrocos.

"Flamengo é uma equipe que ataca, com potencial. Vai ser uma partida bastante aberta porque também vamos provocar a partida, temos potencial ofensivo também", declarou o treinador.

Mesmo demonstrando respeito ao Flamengo, Ramón Díaz está confiante de que o Al-Hilal poderá fazer uma grande partida.

"O Flamengo é uma grande equipe, sabemos o potencial. Mas com uma certa atitude, concentração, não se equivocar na parte defensiva, creio muito na equipe que tenho, no ataque que tenho. Sabemos que temos um potencial para fazer uma grande partida", disse.

Flamengo e Al-Hilal se enfrentam nesta terça, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, em Tânger, no Marrocos. Na outra semifinal, Real Madrid e Al-Ahly duelam no dia 8, no mesmo horário, em Rabat.