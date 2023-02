SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira afirmou ao UOL que considera Anderson Barros o melhor executivo de futebol do Brasil. A fala da presidente do Palmeiras vai na contramão da opinião de parte da torcida alviverde, que cobra o diretor por reforços e mais agilidade no mercado da bola.

QUAIS OS MOTIVOS DE LEILA?

O currículo de Anderson Barros como diretor do Palmeiras é um fator preponderante. Na opinião da presidente, a forma como o diretor conduz o Departamento de Futebol alviverde já se provou vitoriosa. Foram oito títulos desde sua chegada: dois Paulistas, uma Supercopa, uma Copa do Brasil, um Brasileiro, uma Recopa e duas Libertadores.

A atuação de Barros no mercado já trouxe comprovado retorno técnico ao clube, com jogadores como Rony, Murilo, Piquerez e Viña, por exemplo. Outros ainda são vistos pela presidência alviverde como um grande potencial de evolução, como Atuesta, Flaco López e Tabata.

Internamente, tem boa relação com atletas e comissão técnica, tendo sido um dos responsáveis pela chegada de Abel Ferreira ao clube, em 2020, e pela renovação do contrato do treinador no ano passado. Além do português, o diretor também ajudou a manter a base do grupo que venceu os títulos citados.

Para Leila, Barros se preocupa com o Palmeiras e não tenta se promover às custas do clube. A presidente vê uma grande preocupação do diretor com o equilíbrio financeiro do clube ao mesmo tempo em que o executivo é um profissional discreto e avesso aos microfones.

Recentemente, já com Leila na presidência, fez duas das três maiores vendas da história do Palmeiras: Endrick ao Real Madrid, por 72 milhões de euros (quase R$ 400 milhões), e Danilo para o Nottingham Forest (ING), por 20 milhões de euros (R$ 110 mi) ?entre os dois fica a venda de Gabriel Jesus ao Manchester City por 32 milhões de euros, em 2016.

E POR QUE PARTE DA TORCIDA NÃO GOSTA

Parte da torcida do Palmeiras vê Anderson Barros como lento no mercado de transferências. A cobrança atual é pela reposição a venda do volante Danilo que ainda não chegou.

Recentemente, porém, outros casos podem ser citados, entre eles o mais emblemático foi a novela pela contratação do camisa 9 tão pedido por Abel Ferreira. A busca deve ter durado em torno de um ano até a contratação de Miguel Merentiel e Flaco López ?Rafael Navarro foi contratado no período, mas não foi o bastante para cessar a busca por um centroavante no mercado.