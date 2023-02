TâNGER, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa tem sido rigorosa no Mundial de Clubes do Marrocos em relação à determinação que é praxe em seus eventos: a de proibir a exposição de marcas que não são patrocinadoras oficiais da competição. No Flamengo, por exemplo, a entidade tem feito um verdadeiro pente fino com a questão, mas a regra se estende para todos os outros clubes que disputam o torneio.

COMO É A REGRA

A Fifa não permite a exposição de marcas que não sejam suas patrocinadoras oficiais, e não abre exceção nem para os mínimos detalhes.

A reportagem apurou que o rigor é tão grande que os funcionários da Fifa estão exigindo que se tampe até mesmo a marca das caixinhas de som que os jogadores costumam carregar pelos corredores.

O Flamengo e os demais clubes estão treinando com uniformes "limpos", somente com a marca da fornecedora de material esportivo exposta. Isotônicos, materiais do estafe e outros detalhes também não estão passando batido.

SOMENTE O MÁSTER NO DIA DO JOGO

No dia do jogo, a Fifa só permite que a equipe exiba seu patrocinador máster. No caso do Flamengo, por exemplo, será o banco BRB, e mesmo assim com o tamanho da logo menor do que o habitual, assim como o escudo do clube.

Com isso, outros oito patrocinadores não terão suas marcas exibidas nos dois jogos que o Rubro-Negro fará no Mundial do Marrocos: a semifinal e a decisão ou disputa de 3º e 4º lugar. Um deles, inclusive, foi anunciado oficialmente há menos de um mês.

O Flamengo estreia no Mundial nesta terça-feira (7), contra o Al Hilal, no Etádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos, às 16h (horário de Brasília), pela semifinal.