SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Por falta de planejamento, o Santos se encontra em uma situação complicada. A diretoria corre para fechar com reforços antes do fim do prazo de inscrição no Campeonato Paulista, que vai até sexta-feira (10).

Para sanar a crise, o presidente Andres Rueda planeja apresentar um pacote de reforços nesta semana. A ideia é colocar panos quentes após uma conversa calorosa com as organizadas na última semana, em invasão no CT.

Fechado verbalmente com Lucas Lima, a direção tenta buscar o meia-atacante colombiano Daniel Ruiz. A negociação avançou ontem e há otimismo por concretizar o negócio.

Outro nome que está nos planos é o do volante chileno Charles Aránguiz, de 33 anos, do Bayer Leverkusen. Mesmo diante do alto salário, a direção entende que vale o esforço.

Charles tem a aprovação do técnico Odair Hellmann, mas o clube ainda busca saber quais as condições para tirá-lo do Bayer. Seu contrato vai até junho deste ano.

Antes chegaram o goleiro Vladimir, o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Messias, o volante Dodi e o atacante Mendoza.