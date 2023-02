SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No dia 13 de maio de 2012, o Manchester City escreveu um dos capítulos mais bonitos de sua história ao conquistar o Campeonato Inglês da temporada 2011/12 de forma dramática após 44 anos de jejum.

A partida contra o Queens Park Rangers no Etihad Stadium, válida pela última rodada da Premier League daquele ano, é lembrada até hoje como um confrontos mais emblemáticos da história da competição.

O City perdia por 2 a 1 para o QPR já nos acréscimos da etapa final. A equipe empatou com Dzeko aos 92 minutos e chegou ao gol da vitória (e do título) com Aguero, aos 94.

Os Citizens e o Manchester United disputaram ponto a ponto aquele campeonato. Apenas a vitória interessava aos Citizens, já que o United havia vencido sua partida e, um empate ou uma derrota do City, deixava o título com os Diabos Vermelhos.

Apelidado de gol "93:20", em referência ao momento em que foi marcado, o gol de Aguero colocou a equipe no caminho do domínio doméstico nos anos seguintes.

O gol histórico rendeu uma estátua a Aguero, criada pelo escultor Andy Scott. Mas ela pode não vale de nada com as possíveis punições que o clube pode receber.

O QUE PODE ACONTECER COM O CITY?

O Manchester City foi acusado de violar as regras financeiras da Premier League mais de 100 vezes ao longo dos últimos nove anos, entre 2009 e 2018. As punições ao clube podem ir de perda de pontos até a expulsão da liga.

O caso será encaminhado para uma comissão independente da liga inglesa, que vai investigar as possíveis violações. As punições previstas nas regras da Premier League são perda de pontos, suspensão de jogos pelo tempo que a comissão achar necessário, recomendação de que uma partida seja jogada novamente ou até mesmo expulsão da liga (algo que nunca aconteceu na história).

Além disso, o texto também fala em pagar o que se deve, cancelar o registro de jogadores ou qualquer outra pena que a comissão considere apropriada.

O entendimento é que se o Manchester City for culpado, não há possibilidade de os títulos serem revistos.

As regras da Premier League não dão direito ao City de apelar ao CAS, diferentemente do que aconteceu quando o clube seria punido pela Uefa.

O argumento na época foi que o CAS disse que as acusações eram anteriores à validade a qual o órgão poderia julgar um clube. As infrações foram prescritas. Isso não tem validade na Premier League.

O QUE ACONTECEU

As acusações principais da Premier League são de que o Manchester City falhou em dar uma visão real de sua situação financeira, não fornecendo todos os detalhes de remuneração, por exemplo.

O City também estaria maquiando com patrocinadores e outros investimentos o dinheiro colocado pelo próprio dono. O clube é controlado pela família real de Abu Dhabi. A Premier também acusa o clube de atrapalhar as investigações.

Atualmente o City é o clube que mais fatura com acordos comerciais no mundo. Em nota, o clube se diz surpreso pela acusação, diz que colaborou com as investigações e diz que lhe agrada o fato de que tudo será julgado por uma comissão independente e imparcial.