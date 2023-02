SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação do Flamengo faz com que o Corinthians siga como o último clube brasileiro a vencer o Mundial de Clubes da Fifa. A conquista corintiana aconteceu em 2012, em cima do Chelsea.

Desde então, o Brasil teve representantes no torneio mundial em seis ocasiões: com Atlético-MG (2013), Grêmio (2017), Flamengo (em 2019 e 2022) e Palmeiras (2020 e 2021).

Nesse recorte, os times brasileiros chegaram à final em metade das edições (2017, 2019 e 2021), enquanto foram eliminados na semifinal nas outras três vezes. (2013, 2020 e 2022).

Após a derrota flamenguista para o Al Hilal, o Corinthians fez uma publicação relembrando a sua última conquista do mundo.

"2012, o ano que a Fiel jamais vai esquecer!", escreveu o perfil do clube, no Twitter.