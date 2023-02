Na próxima segunda-feira (13) estarão abertas as inscrições para as pessoas interessadas em participar do grupo de caminhada que está sendo criado na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira). A PJF não obriga os participantes terem vínculo formal com as oficinas ofertadas no equipamento urbano, mantido pelo Executivo.

De acordo com a PJF, a atividade é gratuita e será orientada pelos articuladores de ginástica. As pessoas devem confirmar sua adesão na secretaria da unidade, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek 5.899, Benfica, até o dia 17.

Ainda de acordo com o Executivo, o grupo de caminhada terá início na primeira semana de março. A ideia é que as caminhadas aconteçam aos sábados, duas vezes por mês, a partir das 9h. Os articuladores farão uma avaliação das condições físicas dos participantes para traçar um planejamento. A duração inicial da atividade será de uma hora, mas esse tempo pode ser estendido, conforme o condicionamento físico do grupo. A princípio, a atividade será realizada na pista de caminhada da Praça CEU, mas podem ser programadas caminhas em outros circuitos.

