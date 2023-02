SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Zé Rafael mudou de função no Palmeiras de 2022 para 2023 e tem recebido elogios empolgados de Abel Ferreira.

Agora atuando como primeiro volante, o camisa 8 mostra que sua influência e sucesso no Palmeiras dos pontos de vista técnico e tático não eram dependentes da presença de Danilo como companheiro no meio-campo.

"Quando o jogador tem coração e mente aberta é muito mais fácil entender o que é preciso ser feito para a equipe", afirmou Abel na quinta-feira (9), sobre Zé Rafael

VENDA DE DANILO MUDOU FORMA DO PALMEIRAS JOGAR

Danilo foi vendido para o Nottingham Forest (Inglaterra) em janeiro. No Palmeiras campeão brasileiro de 2022 ele era o primeiro jogador à frente da zaga, com Zé Rafael um pouco mais adiantado. Sem Danilo, Abel Ferreira mexeu na forma de jogar da equipe ao recuar Zé Rafael para ser o primeiro volante e deixar Gabriel Menino mais solto.

Zé Rafael enfrentava muitas críticas de torcedores e imprensa sobre estar à sombra de Danilo, como se o agora ex-palmeirense carregasse o companheiro nas costas, já que equilibrava características defensivas e ofensivas. Com Menino ao lado em vez de Danilo, Zé Rafael manteve o alto nível e deixou as críticas no passado.

Apesar de ser posicionado como primeiro volante, Zé Rafael também tem participação ofensiva, com lançamentos no estilo fatiada, passes em profundidade e aparecendo para ajudar na frente com suas tradicionais arrancadas. Defensivamente, é um dos principais ladrões de bola do Palmeiras, divide e atrapalha o desenvolvimento do jogo do adversário.

ZÉ RAFAEL AFETA ATUAÇÃO DO PALMEIRAS NO MERCADO

Mesmo com a boa fase de Zé Rafael, o Palmeiras ainda procura um volante no mercado. Andrey, do Chelsea, é um dos nomes na mira. Ex-Vasco, hoje a serviço da seleção brasileira sub-20, ele gosta da ideia de trabalhar com Abel Ferreira. Outras alternativas cotadas pelo clube foram Matheus Henrique, Gregore e Jean Lucas, mas não há nada encaminhado até o momento.

O próprio desempenho de Zé Rafael afeta a atuação do Palmeiras no mercado. Como está jogando de primeiro volante, ele torna necessária a contratação de um segundo volante. Mas se Abel prefere o camisa 8 como segundo volante, a necessidade é de alguém que jogue preferencialmente como primeiro volante.