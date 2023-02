SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa emitiu uma nota oficial onde pede desculpas pelo "inconveniente" em relação à troca de sede da disputa de terceiro e quarto lugar do Mundial de Clubes entre Flamengo e Al Ahly, do Egito. No comunicado, a entidade também informa o procedimento para quem quiser retirar o ingresso para o jogo.

A mudança do local da partida foi oficializada faltando apenas dois dias para o duelo, passando o confronto da capital Rabat para Tânger, que fica ao norte do Marrocos.

Muitos rubro-negros desistiram da partida por conta do deslocamento e os gastos logísticos e pretendem acionar judicialmente a Fifa.

*

COMUNICADO OFICIAL:

"Conforme comunicado ontem, a partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2022?? entre Al Ahly FC e Flamengo agora será disputada no Estádio Tânger, com capacidade para 65.000 pessoas, às 16h30 de sábado, 11 de fevereiro.

Pedimos sinceras desculpas por esse inconveniente e estamos trabalhando para garantir que esse processo seja o mais tranquilo possível para os torcedores que gostariam de acompanhar a partida pelo terceiro lugar em Tânger.

Os portadores de ingressos para a partida final poderão trocar seus ingressos atuais por novos para a disputa do terceiro lugar no local listado abaixo. Ou tenha a opção de solicitar o reembolso de passagens existentes por meio da página de emissão de passagens.

Localização: Salle Omnisports Ziyaten, TângerHorário de funcionamento: sábado, 11 de fevereiro, das 09h00 até o início do jogo, às 16h30".