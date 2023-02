SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Portuguesa e Corinthians jogarão neste domingo (12) em Brasília pelo Campeonato Paulista porque a Portuguesa vendeu o mando de campo para o "Grupo Metrópoles", que também patrocina a equipe. O jogo está marcado para as 16h.

O "Metrópoles Sports" fez uma "proposta irrecusável" para levar o clássico ao estádio Mané Garrincha. A afirmação é do presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castanheira.

A Portuguesa tem tido prejuízo em seus jogos em casa, por isso não hesitou em abrir mão do direito de jogar no Canindé, mesmo sob protestos da torcida. O clube enfrenta graves problemas financeiros.

O patrocinador arcará com todos os custos de Corinthians e Portuguesa. Os clubes não terão gastos com passagens e hospedagem na capital federal.

QUEM ESTÁ POR TRÁS?

O "Grupo Metrópoles" pertence ao ex-senador e empresário Luiz Estevão, condenado a 26 anos de prisão 2006 por desvios milionários na construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo.

O empresário foi preso em 2016 e hoje cumpre a pena em regime aberto. Ele costuma frequentar os jogos no camarote "Metrópoles", no Mané Garrincha.

Estevão foi o primeiro senador brasileiro a ser cassado na história, em 2000, no auge do escândalo de desvios no TRT. O esquema foi encabeçado pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, o "Lalau".

Sua empresa também é dona do portal "Metrópoles", veículo jornalístico com sede em Brasília, que é administrado por seus filhos. Especializado na cobertura política, o portal vem promovendo a partida e publicando notícias sobre a venda de ingresso, com detalhes sobre a organização.

Em janeiro, esse mesmo grupo pagou à CBF para ter Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. Botafogo e Vasco também já jogaram lá em jogos pagos pela empresa.

Em 25 de fevereiro, Flamengo e Botafogo vão se enfrentar no Mané Garrincha pelo carioca, em mais um mando comprado pelo "Metrópoles".