SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Arne Espeel, 25, do Winkel Sport B, morreu neste sábado (11) após defender um pênalti durante uma partida contra o SK Westrozebeke, no futebol amador da Bélgica.

O lance aconteceu no início do segundo tempo do jogo. Espeel fez um movimento rápido após realizar a defesa, buscando impedir o gol no rebote. Então, ele caiu desacordado. A informação é do site belga "vrt nws".

A partida foi imediatamente interrompida, enquanto Espeel era atendido e levado para o hospital. No entanto, ele não resistiu.

"Quando chegou a mensagem de que nosso goleiro tinha morrido, foi um golpe muito forte. Acho que muitos dos nossos atletas não entenderam o que aconteceu ainda", Stefaan Dewerchin, assistente-técnico do Winkel Sport B, em declaração citada pelo "vrt news".

Elenco e comissão técnica do Winkel Sport farão uma caminhada pela cidade de Sint-Eloois-Winkel para homenagear o goleiro.