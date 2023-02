SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luisa Stefani deu sequência a seu ótimo início de temporada conquistando mais um título. Ao lado da chinesa Shuai Zhan, a tenista brasileira de 25 anos triunfou no WTA de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Foi uma vitória difícil, de virada, obtida no "match tie-break", desempate no qual leva a melhor a parceria que primeiro alcança dez pontos. Stefani e Zhan bateram Shuko Ayoama, do Japão, e Hao-Chin Chan, de Taiwan, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 10/8.

Stefani, assim, alcançou a marca de 19 partidas de invencibilidade. Neste ano, ela já havia vencido o WTA de Adelaide ao lado da norte-americana Taylor Townsend e obtido importante troféu no Australian Open, nas duplas mistas, atuando com o compatriota Rafael Matos no Grand Slam.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, a paulistana pouco depois sofreu lesão grave no joelho e passou um ano parada. Voltou em setembro de 2022 e tem mostrado excelente forma.