SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No clássico dos gigantes no Maracanã, o Fluminense venceu o Vasco neste domingo (12) com dois golaços de Germán Cano e agora encosta na liderança do Carioca, igualando a pontuação do Botafogo.

O Fluminense chega aos mesmos 16 pontos e encosta no líder Botafogo, com dois a menos de saldo que o Glorioso. O Vasco fica na sexta colocação, fora da zona de classificação para a fase eliminatória. Neste momento, o Volta Redonda está indo ao mata mata.

O Vasco dominou o primeiro tempo e só não abriu o placar graças a grandes defesas do goleiro Fábio, em chances de Gabriel Pec e Pedro Raul. O goleiro de 42 anos estava em uma noite iluminada e brilhou no clássico, com defesas decisivas em momentos cruciais do jogo.

O Fluminense melhorou no segundo tempo e encontrava espaços, quando um cruzamento de Samuel Xavier desviou no meio da área e sobrou para o camisa 14, que não perdoou e, de voleio, abriu o placar para o Tricolor das Laranjeiras. Aos 46, o Flu encaixou um contra-ataque e Cano pegou do meio do campo, de primeira e decidiu o jogo.

O jogo começou acelerado no Maracanã, com ambos os times chegando com muita vontade. Pedro Raul, camisa 9 do Vasco, tomou cartão aos 2 minutos. German Cano também foi amarelado, aos 6 minutos.

Mas chance de gol que é bom... Nada! Os primeiros 15 minutos de muita transpiração e pegada dos dois times, mas pouca inspiração. Fabio e Léo Jardim tiveram pouco trabalho nos momentos iniciais do clássico.

O excesso de vontade virou briga. Pumita Rodríguez e Keno dividiram forte, ambos caíram e iniciou o famoso bolinho com todos os 22 jogadores dentro do campo. A confusão resultou em amarelo para Arias e Gabriel Pec.

Primeira grande chance do Vasco veio com Pedro Raul, que cabeceou no cantinho e o goleiro do Fluminense fez uma grande defesa. No rebote, Alex Teixeira chutou na rede pelo lado de fora.

No final da primeira etapa o Vasco pressionou e chegou com perigo em três oportunidades. Aos 45, Pec bateu de chapa no ângulo e Fábio, de mão trocada, salvou o Flu mais uma vez com uma defesa espetacular. O goleiro salvou outra finalização do camisa 11, dessa vez com o pé. O Fluminense respirou aliviado com o apito encerrando o primeiro tempo.

O Vasco começou o segundo tempo como terminou o primeiro: dominando o jogo. Pedro Raul tentou de cabeça após cruzamento de Lucas Piton e a bola passou raspando o gol do Flu.

Ela funcionou mais uma vez. Germán Cano precisou de um toque dentro da área após cruzamento de Samuel Xavier acertou um belo voleio para abrir o placar no Maracanã.

O Vasco encaixou um contra-ataque com Eguinaldo, que deu grande passe para Nenê. O camisa 10, que entrou na segunda etapa, carregou para a perna direita e chutou para mais uma grande defesa de Fábio, que brilhou na noite de domingo.

Dessa vez, Eguinaldo e Nino se estranharam e, novamente, criou um princípio de tumulto entre vascaínos e tricolores no gramado. O atacante cruzmaltino e o zagueiro do Flu seguiram se desentendendo nos lances seguintes.

Após sofrer o gol, o Vasco voltou a pressionar e empilhou oportunidades. Esbarrando no goleiro e na defesa do Flu, o Vasco não conseguiu encontrar espaço e não fez o gol.

Gol de placa de Germán Cano no Maracanã! Fluminense encaixa contra-ataque a bola sobrou para o argentino no meio do campo e de primeira, de perna esquerda, sacramentou a vitória tricolor no clássico.

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Guga; André, Martinelli e Arthur; Jhon Arias (Felipe Melo), Cano e Keno (Yago Felipe).

VASCO

Léo Jardim, Pumita, Miranda, Léo, Piton, Rodrigo, Barros (Nenê), Galarza (De Lucca), Alex Teixeira (Erick Marcus), Gabriel Pec (Orellano) e Pedro Raul (Eguinaldo).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2x0 VASCO

8ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 12 de fevereiro de 2023, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Arbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (Assist. 1); Thiago Henrique Neto Correa Farinha (Assist.2);

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Guga, André, Arias, Cano e Felipe Melo (FLU); Gabriel Pec e Pedro Raul (VAS)

Gols: Cano, aos 20 e aos 46 minutos do segundo tempo, para o Fluminense.