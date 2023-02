SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O meia Jakub Jankto , 27, da seleção da República Theca, postou mensagem em sua conta no Instagram e revelou que é homossexual.

"Como todos os outros, eu tenho minhas virtudes, eu tenho minhas fraquezas, eu tenho uma família, eu tenho meus amigos. Eu tenho um trabalho que em que tenho feito o melhor possível por anos, com seriedade, profissionalismo e paixão. Como todos os outros, eu também quero viver a minha vida com liberdade, sem medo, sem preconceito, sem violência, mas com amor. Eu sou homossexual e não quero mais me esconder", diz ele em um vídeo.

Jogador do Sparta Praga emprestado pelo Getafe (ESP), Janiko disputou a Eurocopa de 2021.

Logo após o anúncio, o clube postou mensagem de apoio ao jogador.

"Jakub Jankto falou abertamente sobre sua orientação sexual com a direção do clube, treinador e companheiros de equipe há algum tempo. Todo o restante diz respeito à sua vida pessoal. Sem mais comentários. Sem mais perguntas. Você tem o nosso apoio. Viva sua vida, Jacob. Nada mais importa", escreveu o clube na conta em checo.

A versão em inglês postou letra da música "Nothing else matters" (nada mais importa, em inglês", da banda Metallica.

Jankto é o terceiro jogador de futebol em atividade nos últimos dois anos, o segundo na Europa, a se declarar gay. Em outubro do ano passado, o meia Joshua Cavallo, do Adelaide, da Austrália, havia feito o mesmo, assim como o atacante Jake Daniels, do Blackpool, da segunda divisão inglesa.