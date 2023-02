SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Harry Maguire chegou ao Manchester United em 2019 com o status de zagueiro mais caro da história do futebol. Menos de quatro temporadas depois, está claro que o negócio foi um fracasso. O clube prevê prejuízo de 40 milhões de libras (R$ 251 milhões na cotação atual) caso o defensor deixe a equipe na próxima janela de transferências.

De acordo com reportagem do Daily Mail, o clube estaria resignado que perderá dinheiro em uma eventual negociação de Maguire. O jogador foi contratado junto ao Leicester em 2019 por 80 milhões de libras, após disputa com o Manchester City. Hoje, o United entende que não irá vendê-lo por mais que metade desse valor.

NÃO É MAIS TITULAR

Maguire perdeu espaço no clube com o técnico Erik Ten Hag. O holandês tem em Raphael Varane e Lisandro Martínez seus nomes favoritos para a zaga do Manchester United. Além da dupla principal, o inglês briga por posição com Victor Lindelöf e Luke Shaw, lateral de origem que começou a ser utilizado no centro da defesa nesta temporada.

Maguire tem salário de 180 mil libras semanais (R$ 1,1 milhão) e gostaria de jogar mais minutos. Tanto o clube quanto o zagueiro entendem que seria positivo resolver a situação com uma troca de ares.