RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Daniel Cataño, do Millionarios, foi agredido por um torcedor do Deportes Tolima, seu ex-time, momentos antes do início do jogo entre os dois clubes. O jogador revidou e acabou expulso.

Cataño levou um soco na nuca e revidou com um empurrão. O torcedor se chama Alejandro Montenegro.

O meia saiu de perto, e o agressor foi levado pela polícia. O árbitro Wilmar Roldán, que estava mais distante, foi até o jogador e mostrou o cartão vermelho.

O Millonarios abandonou a partida revoltado com a atitude do árbitro. O clube alegou falta de segurança para os atletas.

A Federação Colombiana terá que resolver o problema nos próximos dias. O jogo foi adiado e o Millonarios pede a retirada do cartão vermelho para Cataño.

Alejandro Montenegro foi e segue detido. Daniel Cataño apresentou uma queixa formal contra o torcedor. Ele pode ser impedido de entrar nos estádios do país para sempre.

O jogo acontecia no Estádio Manuel Murillo Toro, casa do Tolima, pela quarta rodada do Apertura da Colômbia.