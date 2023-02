SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Arne Espeel, 25, que morreu durante partida de futebol amador na Bélgica, era engenheiro.

Arne trabalhava em uma empresa de engenharia mecânica do ramo de agricultura e alimentos na cidade de Ypres, na Bélgica.

O atleta se formou em Ciências em 2019 e na sequência fez mestrado na área.

GOLEIRO CAIU DESACORDADO APÓS PEGAR PÊNALTI

Arne jogava pelo Winkel Sport B e morreu após defender um pênalti contra o SK Westrozebeke.

O lance aconteceu no início do segundo tempo do jogo. Espeel fez um movimento rápido após realizar a defesa, buscando impedir o gol no rebote. Então, ele caiu desacordado. A informação é do site belga "vrt nws".

Arne foi atendido e levado para um hospital, mas não resistiu. A partida foi imediatamente interrompida.

O Winkel Sport lamentou a morte do atleta em post nas redes sociais.

"A Winkel Sport está de luto profundo pela morte repentina de Arne Espeel. Desejamos à família e amigos de Arne nossas mais sinceras condolências nesta grande perda. Futebol é secundário", diz a nota.