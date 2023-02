SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Atlético-MG empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira (13), no Independência, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Os rivais protagonizaram um clássico quente, com direito a um golaço de cada lado e a dois tentos anulados do clube alvinegro por impedimento.

O time alviceleste saiu na frente com Bruno Rodrigues, aos 16 minutos da segunda etapa, e Hulk empatou em cobrança de falta, aos 35'.

O duelo foi pegado do início ao fim e contou com 42 faltas e seis cartões amarelos, mas não teve nenhuma confusão em campo, embora os atleticanos tenham ficado na bronca com a arbitragem.

Além disso, o árbitro precisou paralisar o confronto diversas vezes para retirar objetos arremessados da arquibancada no gramado ?entre copos plásticos e até um tênis.

Com o empate, o Cruzeiro ocupa a terceira colocação do Grupo C, com cinco pontos, enquanto o Atlético-MG segue invicto e na liderança isolada da chave A, com 13 pontos.

O JOGO

Os dois times chegaram para o clássico em cenários completamente distintos. O Cruzeiro vivia situação delicada e ocupava a lanterna do seu grupo, com quatro pontos. Já o Atlético-MG ostentava campanha 100% e estava na liderança isolada da chave.

A equipe comandada por Eduardo Coudet ditou o ritmo do jogo e criou diversas oportunidades, mas pecou nas finalizações para definir a partida. Apenas um dos nove chutes do time acertou o gol defendido por Rafael Cabral.

Armado para o contra-ataque, o Cruzeiro conseguiu revidar com um contra-ataque mortal e encaminhava a vitória até sofrer o gol na bola parada.

No entanto, Hulk tirou uma cobrança de falta da cartola na reta final, quase sem ângulo e conseguiu empatar a partida. Ele marcou o seu sexto gol na temporada.

O empate faz com que o Cruzeiro aumente a sua sequência negativa para três jogos em vencer. Porém, a torcida reconheceu o esforço em campo aplaudiu a atuação da equipe após o apito final, incentivando uma reação no torneio.

Ambas as equipes voltam a campo no próximo sábado (18). O Atlético-MG recebe o Patrocinense Às 16h30 (de Brasília), enquanto o Cruzeiro visita O Vila Nova, às 19h.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; Wesley Gasolina (Wallisson), Lucas Oliveira, Brock e Igor Formiga; Neto Moura (Ramiro), Nikão e Ian Luccas (Filipe Machado); Bruno Rodrigues, Gilberto (Matheus Davó) e Wesley. Técnico: Paulo Pezzolano

ATLÉTICO-MG

Éverson; Mariano (Igor Gomes), Bruno Fuchs, Jemerson e Dodô; Allan (Otávio), Edenilson, Pedrinho (Hyoran) e Patrick (Rubens); Paulinho (Vargas) e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Felipe Alan Costa de Oliveira (ambos de MG)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Ian Luccas e Lucas Oliveira (CRU); Hulk, Matheus Mendes, Bruno Fuchs e Igor Gomes (ATL)

Gols: Bruno Rodrigues (CRU), aos 16' do segundo tempo; Hulk (ATL), aos 35' do segundo tempo