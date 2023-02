RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - A mãe do zagueiro David Luiz, Regina Celia Moreira, passou mal no voo de volta do Flamengo do Marrocos. Ela foi atendida pelo estafe médico do clube ainda no avião e encaminhada para o hospital posteriormente.

Em postagem nas redes sociais, o zagueiro agradeceu ao Fla pela "forma genial, profissional e amorosa que trataram o acontecimento".

Regina estava no voo com a delegação do Flamengo, assim como outros familiares. A pressão baixou, ela começou a passar mal e foi socorrida pelo estafe do clube.

Quando chegou ao Rio de Janeiro, a mãe do zagueiro foi encaminhada para o hospital para fazer exames.

Apesar do enorme susto e da seriedade do momento, Regina está bem e já foi liberada para retornar à casa.

A família de David Luiz passou o Mundial de Clubes hospedada no hotel onde o Flamengo colocou os familiares. Ela publicou diversos registros ao longo da viagem.