SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nana Sechere, empresário de Christian Atsu, usou suas redes sociais para pedir apoio nas buscas pelo jogador que segue desaparecido após o terremoto na Turquia e na Síria, que já teve mais de 30 mil mortos confirmados pelas autoridades locais.

"As coisas estão indo incrivelmente devagar, e, como resultado, muitos resgates estão sendo adiados e vidas estão sendo perdidas devido à falta de recursos disponíveis para os trabalhadores. É uma pena que o clube [Hatayspor] não esteja no terreno conosco, lado a lado, na procura do Christian. Sua posição e influência, acompanhadas de seu conhecimento local, seriam extremamente úteis. Imploramos ao presidente do clube e prefeito de Hatay, Lütfü Sava?, que forneça recursos adicionais para acelerar os esforços de resgate como prioridade", escreveu Sechere, em seu Twitter.

"Já se passaram 9 dias desde o terremoto, e ainda não localizamos Christian. Estou no local do terremoto em Hatay com a família dele. As cenas são inimagináveis, e nossos corações estão partidos por todas as pessoas afetadas. Durante meu tempo aqui, conseguimos a localização exata do quarto de Christian Atsu e encontramos dois pares de sapatos dele", acrescentou o agente.

"Esta é uma situação difícil, e estamos extremamente gratos a todas as equipes de resgate turcas e estrangeiras, civis locais e voluntários por seus esforços e resposta no resgate de sobreviventes. No entanto, precisamos urgentemente de mais recursos, incluindo um tradutor, no local", concluiu.

ATSU ESTÁ DESAPARECIDO DESDE O DIA 6

Atsu é jogador do Hatayspor, a cidade homônima foi uma das mais atingidas pelo abal sísmico.

Na semana passada, a embaixadora de Gana na Turquia confirmou que o ex-Chelsea e Newcastle havia sido encontrado com vida.

Porém, no dia seguinte, Volkan Derimel, técnido do Hatayspor, negou que o jogador havia sido encontrado.

MULHER DO JOGADOR RELATOU O DRAMA DA FAMÍLIA

Claire Rupio, mulher de Christian Atsu, contou que os filhos ficaram sabendo pelo rádio que o pai seguia desaparecido nos escombros.

"Foi bastante chocante, com a confirmação que ele foi encontrado vivo e levado ao hospital, e 11 horas depois meus filhos tiveram que ouvir pelo rádio que ainda não sabiam onde ele estava", afirmou, em entrevista à BBC.