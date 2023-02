SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrygo concedeu entrevista ao site Goal e, entre os assuntos, comentou sobre os casos de racismo que têm acontecido na Espanha, em especial com o seu companheiro de Real Madrid, Vinicius Júnior.

"Esse assunto nos incomoda um pouco. Não só ao Vinicius, mas a todo mundo lá dentro. Mas sentimos que não temos mais nada para fazer, não temos mais forças. Sempre falamos e nada muda. Eu, particularmente, não sei mais o que fazer quanto a esse assunto", disse o jogador.

O QUE ACONTECEU

Vinicius Júnior tem sido alvo constante de ataques racistas no futebol espanhol. Recentemente, o Real Valladolid suspendeu dez torcedores por insultos ao atacante do Real Madrid.

Contra o Mallorca, uma câmera flagrou um torcedor chamando Vinicius Júnior de 'macaco'. A La Liga chegou a apresentar uma denúncia ao tribunal de Mallorca.

Foi a sexta vez que uma denúncia foi apresentada por casos como este envolvendo o brasileiro. Anteriormente, torcedores do Atlético de Madrid chegaram a pendurar pelo pescoço um boneco com a camisa do atacante.