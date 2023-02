ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O capitão da seleção turca de handebol, Cemal Kütahya, e seu filho de 5 anos morreram no terremoto que já deixou dezenas de milhares de vítimas na Turquia.

Os corpos do jogador e do garoto foram encontrados nos escombros da casa onde viviam, na Antáquia, capital da província de Hatay, no sudoeste turco.

A esposa de Cemal, Pelin Kütahya, que está grávida de quatro meses, e a sogra do jogador também estão soterradas e ainda não foram encontradas.

Em seu perfil na rede social, a Federação Internacional de Handebol lamentou a morte do jogador, nesta terça-feira (14), e afirmou que Cemal Kütahya cumpriu papel fundamental na seleção nacional. Ele disputou mais de 150 partidas com a camisa da Turquia.

"É com grande tristeza que recebemos a notícia da morte do capitão da seleção turca masculina. (...) Kütahya foi uma peça-chave da seleção nacional", diz a nota da Federação Internacional de Handebol.