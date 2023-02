SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mudança de limite de estrangeiros no Campeonato Brasileiro ajudará o São Paulo a aliviar um problema antigo no clube. Os clubes da Série A aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira (14), o aumento de cinco para sete de número de jogadores de outras nacionalidades permitidos por partida.

O São Paulo hoje conta com oito estrangeiros em seu elenco. São eles: os zagueiros Ferraresi, Alan Franco e Arboleda, o lateral Orejuela, os volantes Jhegson Méndez e Gabriel Neves, o meia Galoppo e o atacante Calleri.

O time do Morumbi ajudou a fazer pressão na CBF para mudar o regulamento. No fim de janeiro, o clube enviou um pedido à entidade para conseguir pelo menos a autorização para que houvesse a liberação ilimitada de atletas de outros países no banco de reservas, com a manutenção do limite de cinco em campo.

Rogério Ceni sofreu para montar o São Paulo neste início de temporada por causa do número de estrangeiros. O treinador chegou a deixar Galoppo de fora do clássico contra o Palmeiras.

"Claro que é triste deixar Neves e Galoppo fora, mas não tem como. Foi talvez um erro nosso de planejamento, ter esses jogadores e não poder utilizá-los", disse Ceni, após empate no clássico.

NATURALIZAÇÃO DE ARBOLEDA

Uma alternativa encontrada pelo time tricolor para resolver a questão é a naturalização de Arboleda. O clube estuda essa possibilidade desde o ano passado, quando tentou a contratação do goleiro Gatito Fernandez. Caso consiga, o elenco ficará com exatamente sete jogadores estrangeiros.

DOR DE CABEÇA ANTIGA

O técnico Hernán Crespo já sofria para escalar os estrangeiros do São Paulo. Em setembro de 2021, o Tricolor contava com Benitez, Galeano, Orejuela, Rigoni, Rojas, Arboleda, Gabriel Neves e Calleri.

Na época, Rigoni, Arboleda, Benitez e Calleri eram os principais nomes, obrigando os demais a disputar uma vaga entre os relacionados.