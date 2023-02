A meio-campista Ary Borges afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (14), que o Torneio She Believes (competição amistosa que será disputada entre 16 e 22 de fevereiro nos Estados Unidos) é uma grande oportunidade para a seleção brasileira se testar para a próxima edição da Copa do Mundo de futebol feminino, programada para ser jogada entre julho e agosto deste ano na Austrália e na Nova Zelândia.

“O She Believes é um torneio muito importante, são quatro seleções muito fortes, e que nos prepara para toda a intensidade de uma Copa do Mundo. São jogos com diferentes escolas, a seleção japonesa joga de um jeito, a seleção do Canadá, que enfrentamos há pouco tempo, joga de uma outra forma e está até um pouquinho mais fresco na nossa cabeça e a seleção dos Estados Unidos, talvez a maior potência, a grande seleção dentro da competição”, declarou a jogadora do Racing Louisville (Estados Unidos).

A estreia das brasileiras no torneio amistoso será a partir das 18h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (16) contra o Japão no Exploria Stadium, em Orlando. Três dias depois, no Geodis Park, em Nashville, às 20h30, as adversárias serão as canadenses, medalhistas de ouro na Olimpíada de Tóquio (Japão). A participação do Brasil chegará ao fim no dia 22, novamente às 20h30, diante das anfitriãs, atuais campeãs mundiais, no Toyota Stadium, em Frisco.

Apesar do desafio de enfrentar grandes potências do futebol feminino, como os Estados Unidos, Ary deixou claro que o desejo da equipe comandada pela técnica sueca Pia Sundhage é alcançar o título: “Espero que façamos um bom campeonato, que consigamos desempenhar bons jogos, mas também conseguir sair daqui, quem sabe, com o título do torneio”.

