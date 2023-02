SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (14) os confrontos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A edição deste ano do campeonato nacional terá início no dia 15 de abril e se encerrará em 3 de dezembro.

Os jogos da primeira rodada serão realizados nos dias 15, 16 e 17 de abril ?as datas e os horários ainda não foram revelados. Atual campeão, o Palmeiras estreia contra o Cuiabá, no Allianz Parque.

A rodada inicial não terá nenhum clássico. Os primeiros duelos entre rivais ocorrerão na terceira rodada, com Flamengo x Botafogo e Palmeiras x Corinthians.

A entidade máxima do futebol brasileiro ainda anunciou que o Brasileirão será paralisado em todos os jogos da seleção brasileira em Datas Fifa. A novidade atende a uma reivindicação antiga dos clubes.

Confira a tabela completa com todos os jogos e datas.

*

DUELOS DA PRIMEIRA RODADA DO BRASILEIRO 2023

Flamengo x Coritiba

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Cuiabá

Corinthians x Cruzeiro

RB Bragantino x Bahia

Atlético-MG x Vasco da Gama

Grêmio x Santos

Athletico-PR x Goiás

Fortaleza x Internacional

América-MG x Fluminense