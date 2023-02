SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS0 - O Palmeiras tem 50 dias para contratar os reforços pedidos pelo técnico Abel Ferreira. O prazo para inscrição de reforços termina no dia 3 de abril.

O Verdão, porém, não tem pressa. O título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo e o bom desempenho no Campeonato Paulista fazem a diretoria aguardar o momento certo para formalizar propostas.

O mercado, ciente do poder financeiro do Palmeiras, pede valores altos. Para fugir de leilões, o clube adota o sigilo. Nos últimos anos, o clube conseguiu anunciar reforços "surpresa" e esse é o objetivo.

O Palmeiras quer pelo menos um volante e um atacante de velocidade. Consultas foram feitas aos clubes e empresários, mas nada avançou nos últimos dias.

QUEM PODE VIR?

O Palmeiras fez algumas sondagens recentes, a exemplo dos meio-campistas Jean Lucas, Matheus Henrique, Gregore e Walace e os atacantes Luiz Araújo e Michael.

O Alviverde só contrata jogadores aprovados pelo técnico Abel Ferreira, pelo diretor de futebol Anderson Barros e pela equipe de análise de desempenho e mercado. Os casos recentes de Merentiel, Flaco López e Atuesta fazem o clube adotar maior cautela para minimizar a chance de erro.

As principais lacunas foram abertas com as idas de Danilo e Gustavo Scarpa ao Nottingham Forest (ING). No meio-campo, Zé Rafael se adaptou como primeiro volante e estancou essa sangria. No ataque, Bruno Tabata ainda não vingou e está longe do protagonismo de Scarpa. O substituto, na prática, é Endrick, com Rony na ponta e as companhias de Dudu e Raphael Veiga.