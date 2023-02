SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stanley Wilson Jr., ex-jogador da NFL, morreu aos 40 anos de idade após desmaiar em um hospital psiquiátrico em que estava.

A causa da morte ainda está sendo investigada, de acordo com informações do site americano 'TMZ'. O desmaio teria acontecido no início de fevereiro.

Wilson estava internado no Metropolitan State Hospital em Los Angeles, após ser declarado inapto para passar por julgamento ?ele foi preso em agosto do ano passado por vandalismo.

Depois de ser obrigado a se aposentar por conta de uma lesão no tendão de Aquiles, Stanley teve diversos problemas com a lei. Em 2016, ele foi acusado de tentativa de roubo depois de levar um tiro no abdômen quando supostamente tentou invadir uma casa em Portland completamente nu.

Pouco depois, em 2017, ele foi preso após ser acusado de andar pelado nas ruas de Portland. Ele foi preso pela terceira vez também em 2017, depois outra suposta tentativa de invasão.

Wilson teve uma curta carreira no futebol americano, foi escolhido pelo Lions em 2005, mas foi obrigado a pendurar as chuteiras em 2008.