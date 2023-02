RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Sousa, ex-técnico do Flamengo, foi anunciado pelo US Salernitana, que disputa a primeira divisão da Itália. Ele já comandou a primeira atividade na tarde de nesta quarta-feira (15).

O português estava no mercado desde a demissão do clube rubro-negro, em junho do ano passado. Ele vai substituir o italiano Davide Nicola, que ficou no clube por quase um ano.

"O US Salernitana 1919 informa que chegou a acordo com Paulo Sousa e que lhe confiou a orientação técnica da primeira equipe", publicou o clube, nas redes sociais.

Esta será a segunda passagem de Paulo Sousa como treinador na Itália. Entre 2015 e 2017 ele esteve à frente da Fiorentina. Como jogador, ele defendeu Juventus, Internazionale e Parma.

Atualmente, o Salernitana está na 16ª colocação do Campeonato Italiano, com 21 pontos, quatro a mais que o Hellas Verona, primeiro na zona de rebaixamento.

Na Gávea, Paulo Sousa esteve no comando do time em 32 jogos, com 19 vitórias, sete empates e seis derrotas.