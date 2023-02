SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O seis vezes campeão da NBA Michael Jordan fez uma doação de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52,3 milhões na cotação atual) para a fundação Make-A-Wish, uma ONG que realiza desejos de crianças com doenças graves.

Michael Jordan realizou a doação para comemorar o aniversário de 60 anos, que serão completados nesta sexta-feira (17).

"Não consigo pensar em um presente de aniversário melhor do que ver outras pessoas se juntarem a mim para apoiar a Make-A-Wish, para que todas as crianças possam experimentar a magia de realizar seu desejo", afirmou Jordan à Associated Press

A PARCERIA ENTRE JORDAN E A MAKE-A-WISH

A contribuição de Jordan foi a maior já feita por uma pessoa nos 43 anos de história da instituição, segundo divulgou a Make-A-Wish em comunicado nas redes sociais.

Michael Jordan começou a apoiar a Make-A-Wish em 1989, durante a sua primeira passagem pelo Chicago Bulls. Em 2008, ele foi eleito embaixador-chefe da ONG.

Michael Jordan é proprietário do Charlotte Hornets, da NBA, e tem se notabilizado por ajudar várias instituições ao longo dos anos. Em 2020, ele destinou US$ 50 milhões (R$261,4 mi) a organizações que lutam pela igualdade racial.