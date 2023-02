SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco brasileiros já participaram do All-Star Game da NBA e nesta edição mais três vão entrar para esta lista. O evento vai ocorrer no próximo domingo (19), às 22h (de Brasília).

A última vez que tivemos um representante no jogo festivo foi no ano passado, quando Anderson Varejão foi um dos convidados especiais.

Não perca nenhum jogo da NBA, assine o NBA Legue Pass e assista a todos os jogos ao vivo

Além dele, já jogaram o All-Star Game os ex-jogadores Nenê, no jogo de calouros e segundo-anistas por duas vezes em 2003 e 2004, Leandrinho, em 2009, e o armador Raul Neto, no Time Mundo em 2016.

A presença brasileira mais icônica foi a de Oscar Schmidt, que é membro do Hall da Fama da NBA. Ele participou do Jogo das Celebridades em 2017.

Nesta edição, a grande novidade foi o convite para Marcos Mion. O apresentador será a primeira celebridade brasileira a participar do evento.

Também vão estar presentes Gui Santos, que defende o Santa Cruz Warriors, e Didi Louzada, do Cleveland Charge, que foram votados para o time da G-League Next Up Game. Eles foram escolhidos por votação popular e vão representar o Brasil no Final de Semana das Estrelas.