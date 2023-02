SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A duas avenidas, um trilho de trem e menos de 500 metros de distância da Neo Química Arena, um muro exalta o "Terremoto Verde". A parede faz parte do campo da sede da Associação Atlética Arthur Alvim, clube amador do bairro de mesmo nome na Zona Leste de São Paulo, que fica em frente ao estádio do Corinthians.

O nome, no entanto, não nada tem a ver com o maior rival do Alvinegro paulista, e sim à maneira como o time é conhecido na várzea. A equipe joga de verde e branco desde a sua fundação, em setembro de 1937, está na ativa desde então e possui um feito impressionante registrado na sua história.

A origem da alcunha remonta à década de 70, quando o Arthur Alvim mobilizou cerca de 18 mil pessoas para assistir a uma partida do time como visitante pela Copa Arizona. Em 1976, ônibus e carros transportando os torcedores do clube amador pararam a Avenida Radial Leste.

A explicação foi dada à reportagem pelo presidente do Arthur Alvim, Jorge Luis Sini Bard, apelidado de Kuka. O dirigente de 64 anos guarda registros do jornal A Gazeta Esportiva da época para eternizar a lembrança, já gravada na memória dos adeptos.

"Por que terremoto? Copa Arizona, 1976. 18 mil pessoas vibraram com a vitória do Terremoto. Terremoto era nós, porque a gente lotava. A gente parava a Radial [Leste]. É uma história que ninguém vai conquistar na várzea. Nem no profissional estão conquistando...", declarou Kuka.

O CAMPO E O ESTÁDIO

Dos 85 anos do clube, o Arthur Alvim está instalado na Rua Juciri há cerca de três décadas. Antes de se mudar para o local, a equipe teve campos em outros lugares da região.

Um dos antigos espaços do time, conforme afirmou Kuka, era justamente onde a Neo Química Arena veio a ser construída anos depois. Ele relatou que o Arthur Alvim perdeu o campo em questão e que o poder público "ficou de fazer alguma coisa por nós, mas nunca foi feito".

A sede atual possui uma lanchonete, sala de troféus, espaço com churrasqueira para convivência e um campo com gramado society. O espaço recebe jogos da várzea e também é alugado para terceiros.