ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo quer dar uma resposta à sua torcida com o título da Recopa Sul-Americana. O objetivo de virar as páginas recentes com a conquista da taça ficou claro no discurso do clube após a virada por 3 a 1 sobre o Volta Redonda, no primeiro jogo da equipe após o fracasso no Mundial de Clubes.

É nesse intuito que o técnico Vítor Pereira aproveita o Campeonato Carioca para fazer testes, a cinco dias da primeira partida da decisão contra o Independiente Del Valle.

Assim como Pereira, Gabigol já pensa na decisão. O camisa 10 foi o capitão rubro-negro no jogo desta quarta-feira (15) e assumiu de vez em 2023 a condição de porta-voz da equipe.

"Com todo respeito ao Carioca e aos próximos times, mas nosso foco, sem dúvida, é a Recopa: precisamos dar uma resposta em jogos decisivos. Não fomos felizes na Supercopa e no Mundial, então precisamos voltar toda nossa força para a Recopa e dar uma resposta sendo campeão em casa", disse Gabigol, que se tornou o 10º maior artilheiro da história do Flamengo.

VÍTOR PEREIRA FAZ TESTES PARA FORTALECER O MEIO DE CAMPO

Vítor Pereira mostrou consciência da fragilidade defensiva do Flamengo e admitiu que a escolha por começar com Vidal (com Everton Ribeiro como opção) contra o Volta Redonda foi uma tentativa de dar maior solidez ao time.

"Nos últimos jogos, sofremos muitos gols. Cabe ao treinador tentar encontrar um equilíbrio. O que sentimos é que a equipe teve dificuldades defensivas nos dois jogos que fez no Mundial, tentamos dar maior consistência. É uma estrutura que ainda não teve tempo de trabalho. Tentamos, é uma coisa que tem que ser trabalhada", disse o técnico.

"Não há titulares nem suplentes, não posso dizer que Everton ou Vidal é titular, vamos jogo a jogo tentando equilibrar a equipe", acrescentou Pereira, quando questionado sobre quem seria o titular da posição.

Vítor Pereira reconheceu que o teste não funcionou contra o Volta Redonda no primeiro tempo, que terminou com o Flamengo perdendo por 1 a 0. "Na primeira parte, o jogo complicou um pouquinho porque colocamos pouca gente entre as linhas. O jogo não fluiu", disse ele.

No entanto, Pereira defendeu que as experiências precisam ser feitas para aumentar as opções de jogo do time. Inclusive, tendo em vista o duelo com o Del Valle.

"A qualidade do Flamengo vai crescendo com o tempo de trabalho, poder jogar com mais de um sistema é uma coisa que precisa ser trabalhada. Vamos chegar ao jogo no melhor possível relativamente ao tempo de trabalho que temos", completou.

AGENDA

Antes de viajar ao Equador, o Flamengo enfrenta o Resende no próximo sábado (18) às 16h. Vítor Pereira pretende testar novas mudanças antes do primeiro jogo decisivo da Recopa.

"No próximo jogo, vamos dar oportunidade aos jogadores que precisam de minutagem e estão com vontade de jogar."